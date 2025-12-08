İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycanda üç elmi istehsalat birliyi ləğv edilib

    Daxili siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:40
    Azərbaycanda üç elmi istehsalat birliyi ləğv edilib

    Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki "Nafta", "Aşqar" və "Kompozit" elmi istehsalat birlikləri ləğv edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərarla Elm və Təhsil Nazirliyi "Nafta", "Aşqar" və "Kompozit" Elmi İstehsalat Birliyinin ləğv edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görsün və nəticəsi barədə Nazirlər Kabinetinə məlumat verməlidir.

    Elm və Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu Qərardan irəli gələn digər məsələləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll etməlidirlər.

    "Nafta" "Aşqar” “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi Nazirlər Kabineti
    В Азербайджане упразднены три научно-производственные структуры

    Son xəbərlər

    17:06

    Tenerifedə nəhəng dalğaların sahilə vurması nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:02

    Nazir müavini: "Süni intellekt dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün yeni düşüncə tərzidir"

    ASK
    16:58

    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Biznes
    16:55

    Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:54

    Azərbaycanda AZQR kod-la ödənişlərə dair tələblər təsdiq edilib

    Maliyyə
    16:51

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib

    Komanda
    16:50

    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Xarici siyasət
    16:48

    "Tottenhem"in sabiq futbolçusunu şantaj edənlər həbs olunublar

    Futbol
    16:48

    DSK yanında Statistika Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti