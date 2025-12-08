Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Азербайджан и Иран обсудили углубление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 19:45
    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудили вопросы углубления сотрудничества между законодательными органами.

    Как сообщает Report, стороны подчеркнули в ходе встречи, что расширение возможностей сотрудничества в политико-экономической, торговой, транспортной, культурной и гуманитарной сферах вносит важный вклад в укрепление двусторонних связей.

    Было также отмечена значимость деятельности Совместной межгосударственной комиссии Азербайджана и Ирана и реализации совместных проектов в укреплении сотрудничества в экономической, торговой и гуманитарной областях.

    Стороны также отметили важность межпарламентского взаимодействия на развитие двусторонних связей.

    Председатель Милли Меджлиса напомнила, что активное сотрудничество осуществляется как на двустороннем уровне, так и в рамках таких международных организаций, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения, Парламентский союз государств-членов Организации исламского сотрудничества и Парламентская ассамблея Организации экономического сотрудничества. Она подчеркнула необходимость продолжения совместных усилий по дальнейшему расширению этих контактов и отметила роль рабочих групп, действующих в парламентах.

    Министр иностранных дел Ирана Сейид Аббас Арагчи указал, что Тегеран придает большое значение развитию отношений с Баку. Он подчеркнул, что между двумя странами сложился тесный политический диалог. Он поделился положительными впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым, отметив ее искренний и конструктивный характер. Арагчи высоко оценил уровень политико-экономических связей и подчеркнул важность дальнейшего углубления межпарламентских и социокультурных связей между двумя странами.

    На встрече также был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между законодательными органами.

    Azərbaycan və İran qanunverici orqanları arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsi müzakirə edilib
    Лента новостей