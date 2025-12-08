Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Замминистра: Для развития ИИ нужны данные и специалисты

    ИКТ
    • 08 декабря, 2025
    • 17:07
    Для развития искусственного интеллекта ключевыми условиями являются наличие данных и инфраструктуры для их обработки.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов на научно-практической конференции комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии на тему "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата".

    Он отметил, что при создании и развитии систем искусственного интеллекта в любой стране необходимо учитывать два основных фактора. "Сегодня около 50 государств уже приняли программы и стратегии по развитию ИИ. Прежде всего, для его развития нужны данные, а для их обработки - соответствующая инфраструктура", - сказал Асадов.

    Замминистра добавил, что второй важный компонент - наличие специалистов, способных работать с этими данными и инфраструктурой: "Поэтому мы уделяем особое внимание развитию этих направлений".

    искусственный интеллект Самеддин Асадов конференция Милли Меджлис
    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"
