İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"

    İKT
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:10
    Nazir müavini: Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır

    Süni intellektin inkişafı üçün mütləq şəkildə məlumat və onun işlənilməsi üçün infrastruktur lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Saməddin Əsədov Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin perspektivləri" mövzusunda elmi-praktik konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər hansı ölkədə süni intellektin yaradılması və inkişafı ilə bağlı danışarkən iki əsas məqamı nəzərə almaq mütləq vacibdir: "Hazırda dünyada 50-yə yaxın ölkədə süni intellektin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları və strategiyaları qəbul olunub. Birinci növbədə süni intellektin inkişafı üçün mütləq şəkildə məlumat (data) lazımdır. Bu datanın işlənilməsi üçün infrastruktur lazımdır".

    Nazir müavini qeyd edib ki, ikinci məsələ, həm bu data və infrastrukturu işlədə biləcək insanların mövcudluğudur: "Buna görə biz bu prioritet istiqamətlərin məhz bu iki amil ətrafında inkişafına xüsusi diqqət edirik".

    Saməddin Əsədov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini süni intellekt
    Замминистра: Для развития ИИ нужны данные и специалисты

    Son xəbərlər

    17:06

    Tenerifedə nəhəng dalğaların sahilə vurması nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    17:02

    Nazir müavini: "Süni intellekt dayanıqlı kənd təsərrüfatı üçün yeni düşüncə tərzidir"

    ASK
    16:58

    Azərbaycanda dövlət orqanlarında kadr məsələləri üzrə ştat vahidi müəyyənləşib

    Biznes
    16:55

    Xüsusi icra məmurunun standart haqqının hesablanması meyarları və hədləri təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:54

    Azərbaycanda AZQR kod-la ödənişlərə dair tələblər təsdiq edilib

    Maliyyə
    16:51

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə təyinat verib

    Komanda
    16:50

    Cənubi Koreya səfiri: Qarabağda kəhrizlərin bərpasında iştirak edirik

    Xarici siyasət
    16:48

    "Tottenhem"in sabiq futbolçusunu şantaj edənlər həbs olunublar

    Futbol
    16:48

    DSK yanında Statistika Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti