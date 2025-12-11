Fidan: İsrail Qəzzada sabitləşdirici qüvvələrin yerləşdirilməsində təkbaşına söz sahibi deyil
Region
- 11 dekabr, 2025
- 22:48
İsrail Türkiyənin beynəlxalq sabitləşdirici qüvvələrdə yer almasını istəmir. İsrail bu planda təkbaşına söz sahibi deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində deyib.
"Amerika və digər bölgə ölkələri nə reaksiya verər, həmçinin şərtlər nəyi göstərər, onu bilmirik. Bizim buradakı mövqeyimiz bəlli və qətidir. Digər qüvvə göndərəcək ölkələrin də. Amerikalılar İsraillə müzakirədə müəyyən irəliləyiş əldə etsələr, nə gözəl. Əks təqdirdə, özləri bilərlər", - H. Fidan deyib.
Türkiyə xarici siyasət idarəsinin rəhbərinin sözlərinə görə, müəyyən zamandan sonra Fələstində silahlı qruplar olmamalıdır.
