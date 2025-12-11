İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Ərdoğan Aşqabadda Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb

    Region
    • 11 dekabr, 2025
    • 22:59
    Ərdoğan Aşqabadda Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Aşqabada səfəri çərçivəsində Türkmənistan Xalq Məsləhətinin Sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

    Görüşün detalları açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti "Beynəlxalq Sülh və Təhlükəsizlik Forumu"nda iştirak etmək üçün Aşqabadda səfərdədir. Həmçinin Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin tanınmasının 30-cu ildönümü qeyd olunur.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Aşqabad
    Foto
    Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

    Son xəbərlər

    23:23
    Foto

    Ukrayna və ABŞ təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı yeni danışıqlar aparıblar

    Digər ölkələr
    23:16

    Aİ ölkələrinin səfirləri Rusiya aktivlərinin qeyri-müəyyən müddətə dondurulması qərarını təsdiqləyiblər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:59
    Foto

    Ərdoğan Aşqabadda Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb

    Region
    22:57

    Ukrayna Prezidenti: ABŞ Donbasda demilitarizasiya zonası yaratmağı təklif edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:53

    Zelenski: Rusiya ilə əsir mübadiləsi prosesi dondurulub

    Digər ölkələr
    22:48

    Fidan: İsrail Qəzzada sabitləşdirici qüvvələrin yerləşdirilməsində təkbaşına söz sahibi deyil

    Region
    22:42
    Foto

    Azərbaycan ilə BƏƏ media sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsini müzakirə edib

    Media
    22:29
    Foto
    Video

    Sumqayıtda səkkiz maşın toqquşub

    Hadisə
    22:27

    Aİ Şurası Ukraynaya 2,3 milyard avroluq yardımın ayrılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti