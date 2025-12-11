Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 23:17
    Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Ашхабад встретился с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Как сообщает Report, об этом информирует администрация президента Турции.

    Подробности встречи не раскрываются.

    Отметим, что президент Турции находится в Ашхабаде для участия в "Международном форуме мира и безопасности". Также в стране отмечается 30-летие признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

    Турция Ашхабад встреча Реджеп Тайип Эрдоган Гурбангулы Бердымухамедов
    Фото
    Ərdoğan Aşqabadda Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşüb
    Elvis

    Последние новости

    23:26

    Белый дом: Трамп активно работает над урегулированием конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    23:17
    Фото

    Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

    В регионе
    23:16
    Фото

    Украина и США провели новый раунд переговоров о гарантиях безопасности

    Другие страны
    23:04

    Послы ЕС одобрили решение о бессрочной заморозке активов РФ - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:00
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ обсудили укрепление взаимодействия в сфере медиа

    Медиа
    22:53

    Еврогруппу возглавил греческий министр Кириакос Пиеракакис

    Другие страны
    22:49

    Зеленский: США предлагают создать демилитаризованную зону в Донбассе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:36

    В Баку мужчина задержан по подозрению в убийстве отца

    Происшествия
    22:22

    Президент Украины: Процесс обмена пленными с РФ завис

    Другие страны
    Лента новостей