Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Ашхабад встретился с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает Report, об этом информирует администрация президента Турции.

Подробности встречи не раскрываются.

Отметим, что президент Турции находится в Ашхабаде для участия в "Международном форуме мира и безопасности". Также в стране отмечается 30-летие признания постоянного нейтралитета Туркменистана.