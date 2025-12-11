Эрдоган встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 23:17
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках визита в Ашхабад встретился с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Как сообщает Report, об этом информирует администрация президента Турции.
Подробности встречи не раскрываются.
Отметим, что президент Турции находится в Ашхабаде для участия в "Международном форуме мира и безопасности". Также в стране отмечается 30-летие признания постоянного нейтралитета Туркменистана.
