Член правления центра Низами Гянджеви обсудил сотрудничество с главным советником Бангладеш
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 16:49
Член правления Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Сербии Борис Тадич встретился с главным советником Бангладеш, лауреатом Нобелевской премии профессором Мухаммедом Юнусом в рамках визита в эту страну.
Как сообщает Report, на встрече были обсуждены сотрудничество между сторонами, совместные инициативы и будущие планы.
Было отмечено, что центр высоко ценит долгосрочное партнерство с профессором Юнусом и считает важным расширение сотрудничества в предстоящий период.
Также был проведен обмен мнениями о социально-экономических реформах, проводимых в Бангладеш, и их значении для устойчивого развития. Центр выразил свою поддержку этим процессам и открытость к будущему сотрудничеству.
