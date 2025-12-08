Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Член правления центра Низами Гянджеви обсудил сотрудничество с главным советником Бангладеш

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 16:49
    Член правления центра Низами Гянджеви обсудил сотрудничество с главным советником Бангладеш

    Член правления Международного центра Низами Гянджеви, бывший президент Сербии Борис Тадич встретился с главным советником Бангладеш, лауреатом Нобелевской премии профессором Мухаммедом Юнусом в рамках визита в эту страну.

    Как сообщает Report, на встрече были обсуждены сотрудничество между сторонами, совместные инициативы и будущие планы.

    Было отмечено, что центр высоко ценит долгосрочное партнерство с профессором Юнусом и считает важным расширение сотрудничества в предстоящий период.

    Также был проведен обмен мнениями о социально-экономических реформах, проводимых в Бангладеш, и их значении для устойчивого развития. Центр выразил свою поддержку этим процессам и открытость к будущему сотрудничеству.

    Борис Тадич Мухаммед Юнус Бангладеш сотрудничество
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Banqladeşin baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    17:12

    В Азербайджане создана инфраструктура с использованием чипов компании NVIDIA

    ИКТ
    17:09

    В Азербайджане разрабатываются спецстандарты, связанные с ИИ

    ИКТ
    17:07

    Замминистра: Для развития ИИ нужны данные и специалисты

    ИКТ
    17:04

    В Азербайджане упразднены три научно-производственные структуры

    Внутренняя политика
    17:02

    В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

    Другие страны
    16:57

    Азербайджан и США обсудили проекты по продвижению американского опыта в морской инженерии

    Внешняя политика
    16:53

    Посол Мальдив прогнозирует успех Турции на COP31 по примеру Азербайджана

    Внешняя политика
    16:52

    В Армении раскрыта схема наркоторговли через Telegram

    В регионе
    16:49

    Член правления центра Низами Гянджеви обсудил сотрудничество с главным советником Бангладеш

    Внешняя политика
    Лента новостей