Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
Xarici siyasət
- 08 dekabr, 2025
- 16:05
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü, Serbiyanın sabiq prezidenti Boris Tadiç Banqladeş səfəri çərçivəsində ölkənin Baş müşaviri, Nobel mükafatı laureatı professor Məhəmməd Yunusla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə tərəflər arasında mövcud əməkdaşlıq, birgə təşəbbüslər və gələcək planlar müzakirə olunub.
Bildirilib ki, mərkəz professor Yunusla uzunmüddətli tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir və qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığın genişlənməsini önəmli hesab edir.
Həmçinin Banqladeşdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar və onların dayanıqlı inkişaf üçün əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Mərkəz bu prosesləri dəstəklədiyini və gələcək əməkdaşlığa açıq olduğunu ifadə edib.
Son xəbərlər
16:13
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilibKomanda
16:10
Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"İKT
16:09
Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaqRegion
16:07
Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edibBiznes
16:05
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
16:03
Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıbHadisə
16:02
Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"Energetika
16:02
Rəy
Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRHAnalitika
16:01
Foto
Video