İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:05
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü, Serbiyanın sabiq prezidenti Boris Tadiç Banqladeş səfəri çərçivəsində ölkənin Baş müşaviri, Nobel mükafatı laureatı professor Məhəmməd Yunusla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə tərəflər arasında mövcud əməkdaşlıq, birgə təşəbbüslər və gələcək planlar müzakirə olunub.

    Bildirilib ki, mərkəz professor Yunusla uzunmüddətli tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir və qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığın genişlənməsini önəmli hesab edir.

    Həmçinin Banqladeşdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar və onların dayanıqlı inkişaf üçün əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Mərkəz bu prosesləri dəstəklədiyini və gələcək əməkdaşlığa açıq olduğunu ifadə edib.

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Nobel mükafatı Professor Məhəmməd Yunus

    Son xəbərlər

    16:13

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    16:10

    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"

    İKT
    16:09

    Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq

    Region
    16:07

    Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:05

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:03

    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:02

    Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"

    Energetika
    16:02
    Rəy

    Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRH

    Analitika
    16:01
    Foto
    Video

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti