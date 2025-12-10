İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası sonuncu matçında böyük hesabla uduzub

    Futbol
    • 10 dekabr, 2025
    • 15:49
    UEFA Gənclər Liqası: Qarabağın U-19 komandası sonuncu matçında böyük hesabla uduzub

    "Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində sonuncu oyununa çıxıb.

    "Report"un məlumatına görə, Bakıda "Ayaks"ın (Niderland) müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gələn Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv 0:8 hesabı ilə uduzub.

    Əsas mərhələnin VI turunun matçı "Azərsun Arena"da keçirilib.

    Qeyd edək ki, əvvəlki beş qarşılaşmanın hamısında məğlub olan U-19 turnir cədvəlinin 35-ci pilləsində qərarlaşıb.

    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

