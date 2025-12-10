Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче
Футбол
- 10 декабря, 2025
- 16:12
Команда U-19 клуба "Карабах" провела последний матч в основном этапе Юношеской лиги УЕФА.
Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Рашада Садыгова проиграла нидерландскому "Аяксу" со счетом 0:8.
Матч VI тура основного этапа прошел на "Азерсун Арене".
Отметим, что команда U-19, проигравшая все предыдущие пять встреч, расположилась на 35-м месте турнирной таблицы.
Последние новости
16:12
Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матчеФутбол
16:00
В Сумгайыте задержан мужчина, 4 месяца снимавший деньги с карты собственной материПроисшествия
15:56
Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али КеримлиПроисшествия
15:55
Послы ЕС одобрили план постепенного отказа от российского газа до 2027 годаДругие страны
15:48
Совет ЕС во Львове проведет заседание по перспективам вступления Украины в организациюВ регионе
15:47
Запускаются прямые рейсы Баку — БратиславаИнфраструктура
15:41
Фото
Видео
Азербайджан и Узбекистан подписали план военного сотрудничестваАрмия
15:31
Фото
Посол Азербайджана призывал армянских дипломатов выучить приветствия на азербайджанском языкеВнешняя политика
15:31