    Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

    Футбол
    • 10 декабря, 2025
    • 16:12
    Юношеская лига УЕФА: команда Карабаха проиграла в последнем матче

    Команда U-19 клуба "Карабах" провела последний матч в основном этапе Юношеской лиги УЕФА.

    Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Рашада Садыгова проиграла нидерландскому "Аяксу" со счетом 0:8.

    Матч VI тура основного этапа прошел на "Азерсун Арене".

    Отметим, что команда U-19, проигравшая все предыдущие пять встреч, расположилась на 35-м месте турнирной таблицы.

