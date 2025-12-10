Юношеская лига УЕФА: команда "Карабаха" проиграла в последнем матче

Команда U-19 клуба "Карабах" провела последний матч в основном этапе Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Report, коллектив под руководством главного тренера Рашада Садыгова проиграла нидерландскому "Аяксу" со счетом 0:8.

Матч VI тура основного этапа прошел на "Азерсун Арене".

Отметим, что команда U-19, проигравшая все предыдущие пять встреч, расположилась на 35-м месте турнирной таблицы.