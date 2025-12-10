İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    KİV: Azərbaycan 2026-cı ildə Ermənistanla sülh prosesinə nikbin yanaşır

    Xarici siyasət
    • 10 dekabr, 2025
    • 15:23
    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları prosesinin cari dinamikası 2026-cı ildə də tərəqqi üçün real əsas yaradır.

    "Report"un "The Brussels Times"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Brüsseldə brifinqdə bildirib.

    Nəşr yazır ki, E.Əmirbəyovun jurnalistlərlə müzakirəsinin əhəmiyyətli hissəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin inkişafına həsr olunub: "E.Əmirbəyov otuz ildən artıq münaqişədən sonra indiki anı "sülhə nail olmaq üçün son müddət deyil, üfüq" kimi xarakterizə edib".

    Məlumat yenilənir

