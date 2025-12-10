СМИ: В Баку оптимистично настроены по мирному процессу с Ереваном в 2026 году

Текущая динамика переговорного мирного процесса между Азербайджаном и Арменией формирует реалистичную основу для прогресса и в 2026 году.

Как сообщает Report со ссылкой на The Brussels Times, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил на брифинге в Брюсселе.

Издание пишет, что значительная часть дискуссии Амирбекова с журналистами была посвящена развитию мирного процесса между Арменией и Азербайджаном: "После более чем тридцати лет конфликта Амирбеков охарактеризовал нынешний момент как предоставляющий "горизонт, а не крайний срок для достижения мира".

Амирбеков сообщил, что миростроительство должно осуществляться "медленно, но верно", предоставляя обеим сторонам время для адаптации и поддержки долгосрочной нормализации.

"Амирбеков подчеркнул, что международные участники должны играть вспомогательную, но не центральную роль (в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - ред.). Он привел в пример Северную Ирландию, где примирение потребовало времени, последовательности и постепенного восстановления доверия. Несмотря на сложности, он выразил осторожный оптимизм по поводу того, что 2025 год может запомниться как поворотный момент в региональных отношениях, и что текущая траектория развития событий закладывает реалистичную основу для прогресса в 2026 году и в последующие годы", - говорится в материале издания.