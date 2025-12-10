İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Əli Kərimli barəsində həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 15:36
    Əli Kərimli barəsində həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) keçirdiyi əməliyyatla saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ilə bağlı qərarın dəyişdirilməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün Səbail Rayon Məhkəməsində vəsatətə baxılıb və qərar qəbul edilib.

    Qərara əsasən, vəsatət təmin edilməyib.

    Qeyd edək ki, DTX tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli və partiyanın Rəyasət Heyətinin üzvü Məmməd İbrahim barəsində Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönələn hərəkətlər) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

    Hər iki şəxs Ramiz Mehdiyev barəsində DTX-də başlanılmış cinayət işi çərçivəsində saxlanılıb.

    Ə.Kərimli barəsində Səbail rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay 15 gün müddətə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Əli Kərimli AXCP DTX

    Son xəbərlər

    15:43

    Nazir müavini: Rəqəmsallaşmada ayrıca hüquqi mexanizm və metodlar olmalıdır

    Daxili siyasət
    15:42

    ABŞ-nin Avropa Komandanlığının direktor müavini Ermənistanda səfərdədir

    Region
    15:39

    Sumqayıtda anasının bank kartından oğurluq edib həyat yoldaşına göndərən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    15:37

    Ümumi səbəblərdən əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya təminatında icbari sığorta vəsaitlərindən istifadə ediləcək

    Sosial müdafiə
    15:36

    Əli Kərimli barəsində həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib

    Hadisə
    15:36

    Bakı–Bratislava birbaşa uçuşlarına start verilir

    İnfrastruktur
    15:32

    Bakıda məişət səs-küyü normalarına əməl etməyən obyektlər cərimələnib

    Hadisə
    15:23

    KİV: Azərbaycan 2026-cı ildə Ermənistanla sülh prosesinə nikbin yanaşır

    Xarici siyasət
    15:23
    Foto
    Video

    Azərbaycan və Özbəkistan arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti