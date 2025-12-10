Сабаильский суд оставил без изменений меру пресечения для Али Керимли

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Сабаильский районный суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении задержанного председателя ПНФА Али Керимли.

    Как сообщает Report, рассмотрение ходатайства состоялось сегодня, и суд принял решение оставить ранее избранную меру пресечения без изменений.

    Али Керимли был задержан в результате операции, проведенной Службой госбезопасности Азербайджана. Ему и члену президиума партии Мамеду Ибрагиму предъявлены обвинения по статье 278.1 УК АР - действия, направленные на насильственный захват власти, насильственное изменение конституционного строя государства.

    Оба задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Рамиза Мехтиева.

    Ранее решением Сабаильского районного суда в отношении Али Керимли была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 15 дней.

    Əli Kərimli barəsində həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilməyib
