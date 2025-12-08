Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Работники Лувра с 15 декабря начнут бессрочную забастовку

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 16:37
    Работники Лувра с 15 декабря начнут бессрочную забастовку

    Работники Лувра с 15 декабря начнут забастовки в связи с ухудшением условий труда, и продолжат их до тех пор, пока не добьются положительных результатов.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на заявление трех профсоюзных организаций, выступивших за проведение забастовок.

    "Каждый день залы музея закрываются гораздо раньше, чем запланировано. Это происходит из-за нехватки персонала, а также из-за технических неисправностей и ветхости здания", - сказано в заявлении.

    Профсоюзы требуют создания дополнительных рабочих мест для приема посетителей и наблюдения за порядком в музее, а также перехода сотрудников, отвечающих за оперативную работу музея, с временных трудовых договоров на бессрочные контракты. Музей, напротив, планирует сократить количество таких сотрудников на пять человек.

    В Лувре, который был ограблен 19 октября, пришлось закрыть и галерею Кампана из-за риска обрушения балок, а 26 ноября в музее прорвало трубу, из-за чего были повреждены от 300 до 400 книг в библиотеке отдела египетских древностей.

    Лувр забастовки ограбление Париж
    Elvis

    Последние новости

    17:12

    В Азербайджане создана инфраструктура с использованием чипов компании NVIDIA

    ИКТ
    17:09

    В Азербайджане разрабатываются спецстандарты, связанные с ИИ

    ИКТ
    17:07

    Замминистра: Для развития ИИ нужны данные и специалисты

    ИКТ
    17:04

    В Азербайджане упразднены три научно-производственные структуры

    Внутренняя политика
    17:02

    В Камбодже закрыли 377 школ на границе с Таиландом из-за обострения конфликта

    Другие страны
    16:57

    Азербайджан и США обсудили проекты по продвижению американского опыта в морской инженерии

    Внешняя политика
    16:53

    Посол Мальдив прогнозирует успех Турции на COP31 по примеру Азербайджана

    Внешняя политика
    16:52

    В Армении раскрыта схема наркоторговли через Telegram

    В регионе
    16:49

    Член правления центра Низами Гянджеви обсудил сотрудничество с главным советником Бангладеш

    Внешняя политика
    Лента новостей