Работники Лувра с 15 декабря начнут бессрочную забастовку

Работники Лувра с 15 декабря начнут забастовки в связи с ухудшением условий труда, и продолжат их до тех пор, пока не добьются положительных результатов.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на заявление трех профсоюзных организаций, выступивших за проведение забастовок.

"Каждый день залы музея закрываются гораздо раньше, чем запланировано. Это происходит из-за нехватки персонала, а также из-за технических неисправностей и ветхости здания", - сказано в заявлении.

Профсоюзы требуют создания дополнительных рабочих мест для приема посетителей и наблюдения за порядком в музее, а также перехода сотрудников, отвечающих за оперативную работу музея, с временных трудовых договоров на бессрочные контракты. Музей, напротив, планирует сократить количество таких сотрудников на пять человек.

В Лувре, который был ограблен 19 октября, пришлось закрыть и галерею Кампана из-за риска обрушения балок, а 26 ноября в музее прорвало трубу, из-за чего были повреждены от 300 до 400 книг в библиотеке отдела египетских древностей.