Во Франции полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра

Французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о мужчине, который был задержан во вторник утром в парижском регионе Иль-де-Франс.

Трое других подозреваемых были арестованы ранее, двое в конце октября, один в начале ноября. Преступники проникли в Галерею Аполлона с помощью подъемной платформы, вскрыли витрины с драгоценностями и скрылись менее чем за восемь минут.