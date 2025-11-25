Во Франции полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра
Французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра.
Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о мужчине, который был задержан во вторник утром в парижском регионе Иль-де-Франс.
Трое других подозреваемых были арестованы ранее, двое в конце октября, один в начале ноября. Преступники проникли в Галерею Аполлона с помощью подъемной платформы, вскрыли витрины с драгоценностями и скрылись менее чем за восемь минут.
