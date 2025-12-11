В Баку частично ограничат движение транспорта в День памяти

В Баку в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на главное управление дорожной полиции Баку, изменения в организации движения будут действовать с 08:00 утра и до завершения мероприятий.

В частности, движение автотранспорта будет полностью ограничено на улицах и проспектах, пересекающихся с проспектом Парламента. Меры принимаются для обеспечения удобного, непрерывного и безопасного передвижения граждан, прибывающих почтить память Гейдара Алиева.

Жителям города рекомендовано по возможности отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным.