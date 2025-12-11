В Баку частично ограничат движение транспорта в День памяти
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 14:38
В Баку в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря на ряде улиц и проспектов будет ограничено движение транспорта.
Как сообщает Report со ссылкой на главное управление дорожной полиции Баку, изменения в организации движения будут действовать с 08:00 утра и до завершения мероприятий.
В частности, движение автотранспорта будет полностью ограничено на улицах и проспектах, пересекающихся с проспектом Парламента. Меры принимаются для обеспечения удобного, непрерывного и безопасного передвижения граждан, прибывающих почтить память Гейдара Алиева.
Жителям города рекомендовано по возможности отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным.
Последние новости
15:17
Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизмеЭто интересно
15:17
Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходныеДругие страны
15:13
В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизыВнутренняя политика
15:05
Судебная экспертиза в Азербайджане получит поддержку из госбюджетаВнутренняя политика
15:02
ИИ снизит влияние человеческого фактора в судебной экспертизеВнутренняя политика
15:01
В судах Азербайджана будут проводиться экспертизы по новым видам и специализациямВнутренняя политика
14:57
В Азербайджане создают институт частной судебной экспертизыВнутренняя политика
14:56
Жительница села Бадара: Мы каждый день молились, чтобы вернуться в родное селоВнутренняя политика
14:54