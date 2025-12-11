Прибывшим в села Баллыджа и Бадара жителям вручены ключи от квартир

Очередная группа переселенцев прибыла в села Баллыджа и Бадара Ходжалинского района, жителям вручены ключи.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На данном этапе в село Баллыжда вернулись 9 семей (38 человек), а в село Бадара - 43 семьи (154 человека).

Таким образом, количество вернувшихся в село Баллыджа семей достигло 237 (1054 человека), а число семей, вернувшихся в село Бадара, - 43 (154 человека).