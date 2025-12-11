Прибывшим в села Баллыджа и Бадара жителям вручены ключи от квартир
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 14:31
Очередная группа переселенцев прибыла в села Баллыджа и Бадара Ходжалинского района, жителям вручены ключи.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, на церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах и представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
На данном этапе в село Баллыжда вернулись 9 семей (38 человек), а в село Бадара - 43 семьи (154 человека).
Таким образом, количество вернувшихся в село Баллыджа семей достигло 237 (1054 человека), а число семей, вернувшихся в село Бадара, - 43 (154 человека).
