Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıb
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 13:11
Xocalı rayonuna yola salınan növbəti köç karvanları Xocalı rayonunun Ballıca və Badara kəndlərinə çatıb.
"Report" Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bu mərhələdə Ballıcaya 9 (38 nəfər), Badaraya isə 6 ailənin (18 nəfər) qayıdışı təmin edilib.
Növbəti köç karvanları Ballıca və Badara kəndlərinə çatıb
