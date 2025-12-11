В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении
Происшествия
- 11 декабря, 2025
- 14:27
В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Армении.
Как сообщает Report, на судебном процессе выступил старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев.
