Elvis
    Вучич: Сербия начнет закупку газа у других поставщиков

    Другие страны
    • 11 декабря, 2025
    • 14:24
    Вучич: Сербия начнет закупку газа у других поставщиков

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство вскоре начнет закупку газа у других поставщиков, учитывая, что договор с Россией еще не подписан.

    Как передает Report, об этом сообщает сербский телеканал N1.

    Он также подчеркнул, что страна будет обеспечена достаточными объемами газа.

    "Мы гарантируем энергетическую безопасность, потому что без энергии нет ничего, ничего не может существовать. Закроются больницы, закроются клинические центры. Где мы будем лечить людей? У нас все здравоохранение работает на дизеле. Поэтому, хотите вы того или нет, нужно учитывать все", - сказал Вучич.

    По словам Вучича, Сербии необходимо подготовить новую инфраструктуру для обеспечения энергетической безопасности страны.

    "Нужно построить интерконнектор с Северной Македонией. Что касается газа, нужно строить "продуктопровод". То есть, помимо газового интерконнектора с Румынией, нужно также построить и нефтепровод", - отметил президент Сербии.

    Он также заявил, что верит в серьезность переговоров российской стороны с арабской компанией ADNOC по поводу закупки 56% акций NIS. Вучич отметил, что ожидает решения ситуации до 15 января.

    Вучич уточнил, что дефицита топлива в стране не ожидается, поскольку запасов на данный момент достаточно.

    Александр Вучич Сербия NIS энергетика Россия санкции "Лукойл" Газпром
    Serbiya Prezidenti: Digər ölkələrdən qaz almağa başlayacağıq
