Serbiya Prezidenti: Digər ölkələrdən qaz almağa başlayacağıq
- 11 dekabr, 2025
- 15:04
Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç Rusiya ilə müqavilə imzalanmadığına görə, digər təchizatçılardan qaz alışına başlayacaqlarını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Serbiyanın "N1" telekanalı məlumat yayıb.
Prezident həmçinin ölkənin kifayət qədər qazla təmin ediləcəyini vurğulayıb.
"Enerji təhlükəsizliyini təmin edirik, çünki enerjisiz heç nə mövcud ola bilməz. Xəstəxanalar və kliniki mərkəzlər bağlanar. İnsanlar harada müalicə olunar? Bizim bütün səhiyyə sistemi dizel ilə işləyir. Ona görə də, istəsəniz də, istəməsəniz də, hər şeyi nəzərə almaq lazımdır", - deyə A.Vuçiç bildirib.
Onun sözlərinə görə, Serbiya ölkənin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yeni infrastruktur hazırlamalıdır.
"Şimali Makedoniya ilə interkonnektor tikilməlidir. Qaz məsələsinə gəlincə, "məhsul boru kəməri" tikilməlidir. Yəni, Rumıniya ilə qaz interkonnektorundan əlavə, neft boru kəməri də tikilməlidir", - Serbiya Prezidenti qeyd edib.
Aleksandr Vuçiç, həmçinin Rusiya tərəfinin ərəb şirkəti "ADNOC" ilə "NIS"ın 56 faiz səhminin alınması ilə bağlı apardığı danışıqların ciddiliyinə inandığını bildirib. O, vəziyyətin 15 yanvara qədər həll olunmasını gözlədiyini qeyd edib.
Serbiya Prezidenti hazırda ölkədə yanacaq çatışmazlığının gözlənilmədiyini, ehtiyatların kifayət qədər olduğunu bildirib.