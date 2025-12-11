Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Президент утвердил Концепцию развития судебной экспертизы на 2026–2030 гг.

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:29
    Президент утвердил Концепцию развития судебной экспертизы на 2026–2030 гг.

    В Азербайджане утверждена Концепция развития сферы судебной экспертизы на 2026–2030 годы.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair beş illik konsepsiya təsdiqlənib
