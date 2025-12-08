Из-за затопления зала библиотеки Лувра повреждены несколько сотен книг

Примерно 300-400 книг повреждены из-за затопления одного из залов библиотеки египетских древностей Лувра.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заместителя главного администратора музея Франсиса Стейнбока.

По данным канала, затопление произошло 26 ноября. Самые старые из промокших книг датируются XIX веком. "Это важные работы, периодические издания, справочники, археологические журналы, но речь не идет о ценных книгах, которые могут быть утрачены", - приводит телеканал слова Стейнбока.

Он отметил, что "книги были открыты, и проводится тщательная работа по удалению влаги с каждой страницы с помощью промокательной бумаги".

Телеканал уточняет, что причиной инцидента стала утечка воды в гидравлической системе отопления, вызванная случайным открытием клапана.

Стейнбок признал, что о проблемах в системе отопления было известно уже на протяжении нескольких лет. По его словам, затопленный зал входит в список помещений, где запланирована реконструкция систем вентиляции и отопления, которая начнется в сентябре 2026 года.