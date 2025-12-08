Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Из-за затопления зала библиотеки Лувра повреждены несколько сотен книг

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 01:42
    Из-за затопления зала библиотеки Лувра повреждены несколько сотен книг

    Примерно 300-400 книг повреждены из-за затопления одного из залов библиотеки египетских древностей Лувра.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заместителя главного администратора музея Франсиса Стейнбока.

    По данным канала, затопление произошло 26 ноября. Самые старые из промокших книг датируются XIX веком. "Это важные работы, периодические издания, справочники, археологические журналы, но речь не идет о ценных книгах, которые могут быть утрачены", - приводит телеканал слова Стейнбока.

    Он отметил, что "книги были открыты, и проводится тщательная работа по удалению влаги с каждой страницы с помощью промокательной бумаги".

    Телеканал уточняет, что причиной инцидента стала утечка воды в гидравлической системе отопления, вызванная случайным открытием клапана.

    Стейнбок признал, что о проблемах в системе отопления было известно уже на протяжении нескольких лет. По его словам, затопленный зал входит в список помещений, где запланирована реконструкция систем вентиляции и отопления, которая начнется в сентябре 2026 года.

    Лувр затопление библиотека
    Luvrda subasma nəticəsində yüzlərə tarixi kitab zədələnib
    Elvis

    Последние новости

    02:23

    Взрыв заминированного автомобиля в Мексике унес жизни пяти человек

    Другие страны
    01:42

    Из-за затопления зала библиотеки Лувра повреждены несколько сотен книг

    Другие страны
    01:11

    Путч в Бенине полностью подавили

    Другие страны
    00:57

    AFP: ВВС Нигерии нанесли удар по путчистам в Бенине

    Другие страны
    00:45

    ECOWAS направит в Бенин силы быстрого реагирования

    Другие страны
    00:19

    Vanguard: Нигерия перебросила в Бенин самолет для разведки после попытки путча

    Другие страны
    23:58

    Ученые доказали, что мозг напарников может синхронизироваться

    Наука и образование
    23:36

    Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на встрече глав МВД стран сообщества

    Другие страны
    23:13

    В Узбекистане произошло третье за два дня землетрясение

    Другие страны
    Лента новостей