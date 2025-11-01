Трамп 10 ноября примет в Белом доме аш-Шараа

Американский лидер Дональд Трамп 10 ноября примет в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Как передает Report, об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак журналистам портала Axios.

Как следует из публикации, аш-Шараа во время посещения Вашингтона, как ожидается, подпишет документы о вступлении Сирии в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Портал подчеркивает, что это будет первый визит сирийского президента в Белый дом.

Баррак уточнил, что после встречи аш-Шараа и Трампа, как ожидается, состоится очередной раунд переговоров между Сирией и Израилем.