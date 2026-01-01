На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 01 января, 2026
- 11:32
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в американском штате Аляска.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 535 км к востоку от города Анкоридж. Очаг залегал на глубине 9 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
