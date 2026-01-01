На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 01 января, 2026
    • 11:32
    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в американском штате Аляска.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Эпицентр подземных толчков находился в 535 км к востоку от города Анкоридж. Очаг залегал на глубине 9 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

