Alyaskada 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 01 yanvar, 2026
- 12:05
ABŞ-nin Alyaska ştatında 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Yeraltı təkanların episentri Ankoric şəhərindən 535 km şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 9 km dərinlikdə olub.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
