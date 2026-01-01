Alyaskada 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ-nin Alyaska ştatında 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların episentri Ankoric şəhərindən 535 km şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 9 km dərinlikdə olub.

    Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,7

