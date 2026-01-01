Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня освобождения Республики Куба.

Верю, что построенные на добрых традициях азербайджано-кубинские отношения в интересах двух народов и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе.

Пользуясь случаем, передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Нового 2026 года, желаю крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народу Кубы – постоянного благополучия и процветания".