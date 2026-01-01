Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмо

    Внешняя политика
    • 01 января, 2026
    • 11:58
    Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмо

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня освобождения Республики Куба.

    Верю, что построенные на добрых традициях азербайджано-кубинские отношения в интересах двух народов и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе.

    Пользуясь случаем, передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю Нового 2026 года, желаю крепкого здоровья, успехов в деятельности, дружественному народу Кубы – постоянного благополучия и процветания".

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев Куба
    İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Последние новости

    13:08

    В Казахстане построят биофармацевтический комплекс за более чем $200 млн

    В регионе
    13:03

    Завтра ожидается мокрый снег - ПРОГНОЗ

    Экология
    12:52

    Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в перевозимых арбузах

    Бизнес
    12:37

    Число погибших на курорте в Швейцарии возросло до 40 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    12:28

    Приток туристов в Азербайджан из стран Центральной Азии увеличился на 23,3%

    Туризм
    12:23

    Расширен охват услуг, предоставляемых в центрах DOST

    Социальная защита
    12:11
    Фото

    В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшие

    Происшествия
    11:58

    Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмо

    Внешняя политика
    11:57

    Президент Азербайджана поздравил председателя Суверенного переходного совета Судана

    Внешняя политика
    Лента новостей