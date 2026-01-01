İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 11:51
    İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel Bermudesə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Kuba Respublikasının milli bayramı – Azadlıq Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm.

    İnanıram ki, xoş ənənələr üzərində qurulmuş Azərbaycan-Kuba münasibətləri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əsasda bundan sonra da dostluq və əməkdaşlıq zəminində inkişaf edəcəkdir.

    Fürsətdən istifadə edərək Yeni, 2026-cı il münasibətilə də Sizə təbriklərimi və ən xoş arzularımı çatdırır, möhkəm cansağlığı, fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Kuba xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Migel Dias-Kanel Bermudes Kuba
    Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмо

    Son xəbərlər

    12:22

    Sabah sulu qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:20

    Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıb

    Biznes
    12:16

    WADA-nın 2026-cı il üçün açıqladığı qadağan edilmiş maddələrin siyahısı bugündən qüvvəyə minib

    Fərdi
    12:12

    İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub, 10 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:10

    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını 23 %-dən çox artıb

    Turizm
    12:05

    Alyaskada 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:01

    Şahbuzda qarın hündürlüyü 29 santimetrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:51

    İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    11:50

    Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti