Азербайджанская нефть продолжает дорожать

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,04 или 0,01%, составив $65,71.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Согласно результатам торгов, цена февральских фьючерсов на нефть марки "Brent" составила $62,56.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на $0,26 или 0,41%, составив $63,92.

В государственном бюджете Азербайджана на этот год средняя цена одного барреля нефти рассчитана исходя из $70.

Напомним, что самая низкая цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная цена – в июле 2008 года ($149,66). Нефть этой марки добывается в Азербайджане в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в соглашении составляет 31,65%.