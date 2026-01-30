Временный поверенный в делах США посетила Купольную баню в Губе
Kультурная политика
- 30 января, 2026
- 16:31
Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе визита в Губу посетила историческую Купольную баню XIX века.
Как сообщает Report со ссылкой на посольство США, в рамках поездки она также встретилась с представителями местных органов власти и выпускниками американских образовательных и культурных программ обмена.
В ходе встреч обсуждались инвестиционные возможности для американских компаний, преимущества образования в США, сотрудничество в сфере спорта и культуры и пр.
Отмечается, что Купольная баня была отреставрирована в 2018 году за счет Фонда посла по сохранению культурного наследия при посольстве США в Азербайджане.
Последние новости
17:08
Первый саммит ЕС-Армения состоится в Ереване в маеВ регионе
17:07
Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездовДругие страны
17:06
Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраляДругие страны
17:05
Фото
В Москве представлена культура АзербайджанаKультурная политика
16:58
Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 годВнешняя политика
16:55
В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"Финансы
16:53
В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследииИнфраструктура
16:52
Фото
Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правдуЛитература
16:50