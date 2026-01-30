Временный поверенный в делах США посетила Купольную баню в Губе

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе визита в Губу посетила историческую Купольную баню XIX века.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство США, в рамках поездки она также встретилась с представителями местных органов власти и выпускниками американских образовательных и культурных программ обмена.

В ходе встреч обсуждались инвестиционные возможности для американских компаний, преимущества образования в США, сотрудничество в сфере спорта и культуры и пр.

Отмечается, что Купольная баня была отреставрирована в 2018 году за счет Фонда посла по сохранению культурного наследия при посольстве США в Азербайджане.