    Временный поверенный в делах США посетила Купольную баню в Губе

    Kультурная политика
    • 30 января, 2026
    • 16:31
    Временный поверенный в делах США посетила Купольную баню в Губе

    Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон в ходе визита в Губу посетила историческую Купольную баню XIX века.

    Как сообщает Report со ссылкой на посольство США, в рамках поездки она также встретилась с представителями местных органов власти и выпускниками американских образовательных и культурных программ обмена.

    В ходе встреч обсуждались инвестиционные возможности для американских компаний, преимущества образования в США, сотрудничество в сфере спорта и культуры и пр.

    Отмечается, что Купольная баня была отреставрирована в 2018 году за счет Фонда посла по сохранению культурного наследия при посольстве США в Азербайджане.

    ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Qubada Gümbəzli hamamı ziyarət edib
    US Chargé d'Affaires visits Gümbezli Hamam in Azerbaijan's Quba
