    ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Qubada Gümbəzli hamamı ziyarət edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 30 yanvar, 2026
    • 15:58
    ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Qubada Gümbəzli hamamı ziyarət edib

    ABŞ-nin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Qubaya səfəri çərçivəsində XIX əsrə aid tarixi Gümbəzli hamamı ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirlik məlumat yayıb.

    O, həmçinin yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri, ABŞ-nin təhsil və mədəni mübadilə proqramlarının məzunları ilə görüşüb.

    Görüşlərdə ABŞ şirkətləri üçün investisiya imkanları, Amerika təhsilinin üstünlükləri, idman və mədəni sahədə əməkdaşlığı, eləcə də iki ölkə arasında insanlararası əlaqələrin inkişafı müzakirə edilib.

    Qeyd edək ki, Gümbəzli hamam 2018-ci ildə ABŞ-in Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəni İrsin Qorunması üzrə Səfir Fondu tərəfindən bərpa olunub.

    Foto
    Временный поверенный в делах США посетила Купольную баню в Губе
    Foto
    US Chargé d'Affaires visits Gümbezli Hamam in Azerbaijan's Quba

