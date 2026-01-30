Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Иран вносит армии стран ЕС в список террористических организаций

    • 30 января, 2026
    • 16:28
    Иран вносит армии стран ЕС в список террористических организаций

    Иран вносит вооруженные силы стран ЕС в список террористических организаций в ответ на аналогичную меру к Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

    Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в соцсети X.

    "Европейский Союз, безусловно, знает, что в соответствии с резолюцией Исламского консультативного совета (парламент Ирана – ред.) армии стран, участвовавших в недавней резолюции Европейского Союза против КСИР, будут считать террористическими организациями. Следовательно, предпринявшие эти действия европейские страны должны принять последствия своих решений", - написал он.

    Напомним, накануне, 29 января, Евросоюз включил Корпус стражей исламской революции Ирана в список террористических организаций. Также Евросоюз объявил о введении санкций против 15 иранских чиновников и расширении экспортных ограничений на поставки в Иран продукции двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников.

