Азербайджан и Грузия обсудили снижение тарифов и ускорение доставки грузов по ЖД

Азербайджан и Грузия провели переговоры о наращивании железнодорожных грузоперевозок, включая снижение тарифов и ускорение доставки.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов с генеральным директором АО "Грузинская железная дорога" Лашой Абашидзе.

Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в железнодорожной сфере между двумя странами, обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок, оптимизации тарифов и сроков доставки грузов.

Также состоялся обмен мнениями о работах по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК). Подчеркивалось, что новые договоры между BTKI Railways и АО "Грузинская железная дорога" об использовании железнодорожной инфраструктуры Марабда–Ахалкалаки и об оказании терминальных услуг (комплекс работ по приему, отправке, погрузке/разгрузке, хранению и обработке грузов) на станции Ахалкалаки создадут условия для более эффективного осуществления грузоперевозок по БТК.