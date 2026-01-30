Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан и Грузия обсудили снижение тарифов и ускорение доставки грузов по ЖД

    Инфраструктура
    • 30 января, 2026
    • 16:26
    Азербайджан и Грузия обсудили снижение тарифов и ускорение доставки грузов по ЖД

    Азербайджан и Грузия провели переговоры о наращивании железнодорожных грузоперевозок, включая снижение тарифов и ускорение доставки.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов с генеральным директором АО "Грузинская железная дорога" Лашой Абашидзе.

    Стороны выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в железнодорожной сфере между двумя странами, обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок, оптимизации тарифов и сроков доставки грузов.

    Также состоялся обмен мнениями о работах по развитию железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс (БТК). Подчеркивалось, что новые договоры между BTKI Railways и АО "Грузинская железная дорога" об использовании железнодорожной инфраструктуры Марабда–Ахалкалаки и об оказании терминальных услуг (комплекс работ по приему, отправке, погрузке/разгрузке, хранению и обработке грузов) на станции Ахалкалаки создадут условия для более эффективного осуществления грузоперевозок по БТК.

    АЖД Ровшан Рустамов грузоперевозки железнодорожная инфраструктура Грузинская железная дорога Лаша Абашидзе
    Фото
    Azərbaycan və Gürcüstan dəmir yollarında tariflərin optimallaşdırılmasını müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Georgia discuss optimizing railway tariffs
    Ты - Король

    Последние новости

    17:08

    Первый саммит ЕС-Армения состоится в Ереване в мае

    В регионе
    17:07

    Из-за крупного пожара в северной части Лондона наблюдаются перебои в движении поездов

    Другие страны
    17:06

    Очередное заседание по Украине в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля

    Другие страны
    17:05
    Фото

    В Москве представлена культура Азербайджана

    Kультурная политика
    16:58

    Баку и Ашхабад обсудили повестку сотрудничества на 2026 год

    Внешняя политика
    16:55

    В Азербайджане выпустят марки к "Году градостроительства и архитектуры"

    Финансы
    16:53

    В Азербайджане выпустят серию памятных монет о культурном наследии

    Инфраструктура
    16:52
    Фото

    Шариф Агаяр: Главная миссия писателя - писать правду

    Литература
    16:50

    МИД Монтенегро объяснил правила выдачи виз гражданам Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей