Утвержден План мероприятий по объявлению 2026 года Годом градостроительства и архитектуры
Внутренняя политика
- 30 января, 2026
- 16:33
Утвержден "План мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Администрация президента Азербайджана будет осуществлять координацию и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
