    Утвержден План мероприятий по объявлению 2026 года Годом градостроительства и архитектуры

    Внутренняя политика
    • 30 января, 2026
    • 16:33
    Утвержден "План мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Администрация президента Азербайджана будет осуществлять координацию и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Ильхам Алиев план мероприятий Год Градостроительства и Архитектуры
    2026-cı ilin "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiqlənib
    Action Plan for declaring 2026 Year of Urban Development and Architecture approved
