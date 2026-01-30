Утвержден План мероприятий по объявлению 2026 года Годом градостроительства и архитектуры

Утвержден "План мероприятий в связи с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Администрация президента Азербайджана будет осуществлять координацию и контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.