    Президент Азербайджана поздравил председателя Суверенного переходного совета Судана

    Внешняя политика
    • 01 января, 2026
    • 11:57
    Президент Азербайджана поздравил председателя Суверенного переходного совета Судана

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо передседателю Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаху Абдельрахману аль-Бурхану.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 70-й годовщины независимости Республики Судан.

    Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Суданом в русле дружбы.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественном народу – благополучия и процветания".

