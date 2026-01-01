Президент Азербайджана поздравил председателя Суверенного переходного совета Судана
Внешняя политика
- 01 января, 2026
- 11:57
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо передседателю Суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаху Абдельрахману аль-Бурхану.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 70-й годовщины независимости Республики Судан.
Верю, что в интересах наших народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Суданом в русле дружбы.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественном народу – благополучия и процветания".
