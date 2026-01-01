Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    01 yanvar, 2026
    • 11:50
    Prezident İlham Əliyev Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman Al-Burhana təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Sədr,

    Sudan Respublikasının müstəqilliyinin 70-ci ildönümü münasibətilə Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.

    İnanıram ki, Azərbaycan ilə Sudan arasında münasibətlərin və əməkdaşlığın xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq dostluq məcrasında inkişafı yolunda bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

    Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    Президент Азербайджана поздравил председателя Суверенного переходного совета Судана

