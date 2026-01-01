Azərbaycan Prezidenti Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədrini təbrik edib
Xarici siyasət
- 01 yanvar, 2026
- 11:50
Prezident İlham Əliyev Sudanın Suveren Keçid Şurasının Sədri Abdel Fattah Al-Burhan Abdelrahman Al-Burhana təbrik məktubu göndərib.
"Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:
"Hörmətli cənab Sədr,
Sudan Respublikasının müstəqilliyinin 70-ci ildönümü münasibətilə Sizə və xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.
İnanıram ki, Azərbaycan ilə Sudan arasında münasibətlərin və əməkdaşlığın xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq dostluq məcrasında inkişafı yolunda bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.
Belə bir əlamətdar gündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost xalqınıza əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".
Son xəbərlər
12:22
Sabah sulu qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:20
Azərbaycan gömrükçüləri qarpızdan narkotik vasitə aşkarlayıbBiznes
12:16
WADA-nın 2026-cı il üçün açıqladığı qadağan edilmiş maddələrin siyahısı bugündən qüvvəyə minibFərdi
12:12
İsveçrədə dağ-xizək kurortunda partlayış olub, 10 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:10
Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını 23 %-dən çox artıbTurizm
12:05
Alyaskada 5,7 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:01
Şahbuzda qarın hündürlüyü 29 santimetrə çatıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:51
İlham Əliyev Kuba liderinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
11:50