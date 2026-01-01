Внешняя политика в 2025 году: исторические результаты и новые начинания - АНАЛИТИКА

2025 год однозначно можно считать успешным для внешней политики Азербайджана. Год запомнился исторически важными результатами активной внешнеполитической деятельности под руководством Президента Ильхама Алиева. Отличительной чертой внешнеполитического курса стало расширение географии сотрудничества. Только по линии МИД в 2025 году проведены политические консультации с 52 странами. Кроме этого, Азербайджан подписал 191 документ с 41 страной, закрепив за собой роль регионального лидера и значимого актора международных отношений. Разберем основные результаты и достижения во внешней политике в 2025 году.

Азербайджан-Армения: тернистый путь к миру

После окончания второй Карабахской войны, Азербайджан инициировал мирный процесс с Арменией, выдвинул 5 базовых принципов для заключения мирного процесса. В 2025 году в рамках азербайджано-армянского мирного процесса произошло несколько важных событий.

В марте 2025 года Баку и Ереван объявили о завершении согласования соглашения по нормализации двусторонних отношений. Этот документ, состоящий из 17 статей, был парафирован главами МИД на историческом саммите Азербайджан-США-Армения 8 августа в Вашингтоне. Здесь же лидеры двух стран подписали Совместную декларацию из 7 пунктов, предусматривающих шаги в рамках нормализации отношений и разблокирования коммуникаций в регионе. Эти пункты касаются обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении, запуска проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), ликвидации Минской группы ОБСЕ и др. Таким образом, Баку и Ереван финализировали работу над мирным договором и теперь сторонам остается лишь подписать этот документ.

Как известно, для подписания мирного договора Азербайджан выдвинул Армении два условия – ликвидация Минской группы ОБСЕ, а также устранение территориальных претензий, имеющихся в армянской конституции. Ереван несколько лет избегал выполнения условия, касающегося Минской группы. Причем свои действия власти Армении обосновывали абсурдными причинами, вплоть до того, что сохранение МГ является некой страховкой и защитой для Еревана. Баку же исходил из реальной ситуации – нет карабахского конфликта, а значит не должно быть и Минской группы, которая была создана для урегулирования этого конфликта в 1992 году. В итоге в Армении вынуждены были признать обоснованность доводов Азербайджана и 8 августа стороны запустили механизм ликвидации этой бесполезной группы. Завершился процесс 1 декабря 2025 года.

Теперь Еревану осталось устранить последнее препятствие для подписания мирного договора – убрать из своей конституции территориальные претензии к Азербайджану. Это подтвердил и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года 26 декабря. По его словам, как это сделают в Армении – путем внесения изменений в действующую конституцию или посредством принятия нового основного закона – для Баку не принципиально. Таким образом, сейчас мяч на стороне Еревана – чем скорее в Армении уберут этот пункт из конституции, тем быстрее будет подписан мирный договор.

Кроме этого, Азербайджан ждет от Армении, что она выполнит свои обязательства по проекту TRIPP, а не станет увиливать, как произошло с пунктом 9 трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от ноября 2020 года. В Армении обещают начать строительные работы по TRIPP во втором полугодии следующего года.

Тем не менее, между Азербайджаном и Арменией сегодня де-факто воцарился мир. Это позволило перейти к экономическому взаимодействию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению через азербайджанскую территорию. В результате в ноябре Армения получила посредством такого маршрута грузы с пшеницей из Казахстана и России. В декабре же Армения получила первый груз с нефтепродуктами из Азербайджана. При этом в Армении уже заявили, что очень рассчитывают на более тесное экономическое взаимодействие с Азербайджаном. В том числе Ереван выражает желание поставлять собственную продукцию в Азербайджан. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил возможность расширения торговых операций с Арменией. Но для этого нужны реальные действия со стороны Армении по выполнению взятых на себя политических обязательств.

В Армении должны понимать, что текущее экономическое сотрудничество - это некий аванс. Если в Ереване будут затягивать с созданием условий для подписания мирного договора, то поставят под сомнение и дальнейшее экономическое сотрудничество. В Армении очень хотят стать транзитным государством, но не должны забывать, что такие желания должны подтверждаться реальными действиями. Это касается торговли с Азербайджаном, эффективности деятельности "Маршрута Трампа" (TRIPP), дальнейшего разблокирования коммуникаций и многих других вопросов. Баку в отношениях с Ереваном всегда был реалистом и никогда не верил обещаниям и заявлениям, ориентируясь лишь на конкретные шаги.

Сегодня имеются определенные ожидания, что подписание мирного договора может состояться в 2026 году. Во всяком случае в Баку с осторожным оптимизмом говорят о такой возможности. Конечно, многое будет зависеть от итогов парламентских выборов в Армении в июне 2026 года. Если Никол Пашинян и его команда вновь получат парламентское большинство, то это может положительно повлиять на финализацию мирного процесса. Если же Пашиняну придется разделить власть с реваншистами, то это уже совсем другая история. Таким образом, в мирном процессе между Баку и Ереваном в 2025 году наблюдался ощутимый прогресс, однако остается несколько "но", которые могут затормозить этот процесс в следующем году.

Азербайджан-США: ренессанс в отношениях

Азербайджано-американские отношения сегодня переживают один из самых благоприятных периодов. Смена власти в Белом доме и возвращение Дональда Трампа к власти позволили устранить недопонимание и проблемы, которые имели место в отношениях Баку и Вашингтона в 2021-2024 гг при тандеме Байден-Блинкен. В 2025 году президенты Алиев и Трамп контактировали несколько раз, 8 августа провели историческую встречу в Белом доме. Между лидерами двух стран имеется полное взаимопонимание по двусторонним и международным вопросам. После встречи в Вашингтоне число контактов между правительственными структурами двух стран резко увеличилось, такой интенсивности никогда прежде не было.

Сегодня Баку и Вашингтон уже обсуждают Хартию стратегического партнерства, которая может быть подписана в 2026 году. Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в настоящее время идут активные консультации по проекту Хартии и близки к финализации текста документа, который будет потом передан главам государств.

Тем временем, США сняли ограничения на сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны, что открывает перед странами новые возможности. На повестке также стоит вопрос полной отмены несправедливой 907-ой поправки, которая существенно сдерживает взаимодействия стран. В Конгрессе США уже представлены предложения по этому вопросу и Баку ждут, что американские законодатели поддержат планы Трампа по развитию отношений с Азербайджаном.

Таким образом, 2025 год стал прорывным в отношениях с США, которые уже сейчас вышли на качественно новый уровень. Это касается не только политических аспектов, но и взаимодействия в экономике. Власти Азербайджана считают, что в последующие годы в отношениях Баку и Вашингтона сохранится очень хорошая динамика и появятся дополнительные наработки в плане двухстороннего сотрудничества.

Азербайджан-Китай: стратегическое партнерство

Китай – это еще один глобальный игрок, с которым Азербайджан в 2025 году вывел двусторонние отношения на качественно иной уровень. Сегодня Баку и Пекин являются стратегическими партнерами. Немного стран могут похвастаться таким уровнем отношений с Китаем.

В апреле президент Азербайджана совершил государственный визит в Китай, в рамках которого лидеры двух стран обсудили шаги для укрепления стратегического партнерства. В конце августа-начале сентября президент Алиев вновь посетил Китай - для участия в саммите ШОС по приглашению лидера Китая Си Цзиньпиня. Кроме этого, с июля 2025 года между двумя странами действует безвизовый режим, направленный на расширение турпотока между и бизнес-контактов.

Баку и Пекин имеют амбициозную повестку политического и экономического взаимодействия, а хорошие отношения, сложившиеся между Ильхамом Алиевым и Си Цзиньпином, создают прочный фундамент для реализации этих планов. Китай входит в топ-5 основных внешнеторговых партнеров Азербайджана, за 11 месяцев взаимный товарооборот превысил $4,2 млрд.

Таким образом, Азербайджан и Китай в 2025 году продолжили укреплять двусторонние связи и можно с уверенностью сказать, что в 2026 году эти отношения продолжат поступательное развитие.

Тюркский мир: от общих корней к общим интересам

Отношения со странами тюркского мира всегда являлось важным направлением во внешней политике Азербайджана. После второй Карабахской войны мы наблюдаем усиление внешнеполитических шагов в этом направлении. При этом речь идет не только о взаимодействии в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), но и в более широкой географии – со странами Центральной Азии.

В рамках ОТГ Азербайджан выступает с инициативами, направленными на усиление взаимодействиями между странами с учетом имеющихся региональных и глобальных вызовов. Это касается сферы обороны, оборонной промышленности, экономической кооперации, развития транспортно-логистической сферы. Все эти инициативы позволят усилить и саму ОТГ, сделать ее влиятельной региональной организацией.

Отдельно стоит отметить отношения Азербайджана со странами Центральной Азии. Для Азербайджана отношения со странами Центральной Азии носят особый характер. Баку успешно взаимодействует с партнерами из региона как на двусторонней основе, так и в рамках различных международных организаций, поддерживая взаимные инициативы и вырабатывая общие подходы к решению вопросов глобального и регионального характера.

Президент Ильхам Алиев заявил, что, благодаря активному взаимодействию, Центральная Азия и Азербайджан сегодня являются уже единым геополитическим и геоэкономическим регионом, значение которого в мире неуклонно растет. Это касается не только политических аспектов, но и экономических. При этом особое внимание уделяется транзитно-логистическим проектам, которые за последние три года приобрели более широкое значение. Одним из них является Средний коридор.

В ноябре страны ЦА приняли решение повысить уровень отношений с Азербайджаном. На саммите в Ташкенте все лидеры "центральноазиатской пятерки" выразили поддержку инициативе о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч в качестве полноправного члена, подчеркнув, что это откроет для региона новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, особенно в сферах логистики и энергетики. Таким образом, Азербайджан и страны ЦА формируют полноценный "Союз шести" или C6. В последующие годы сотрудничество со странами ОТГ будет оставаться приоритетным направлением внешней политики Азербайджана.

Азербайджан-ЕС: два шага вперед, один – назад

Отношения Азербайджана с ЕС в последние годы переживали определенный застой. Это было связано с зачастую предвзятой позицией определенных лиц в Еврокомиссии, ответственных за внешнюю политику. В конце прошлого года в ЕК была сформирована новая команда. За внешнеполитический курс стала отвечать эстонка Кая Каллас, а каталонец Жозеп Боррель, который так рьяно поддерживал армянский сепаратизм на территории Азербайджана, ушел на политическую пенсию. В итоге большую часть 2025 года Брюссель посылал Баку позитивные сигналы о готовности к более конструктивному сотрудничеству и нацеленность на устранение проблем, имевших место при старой команде. Как следствие, Азербайджан и ЕС вновь стали говорить о возобновлении переговоров по соглашению о стратегическом партнерстве, о реализации транспортных проектов, о развитии Среднего коридора.

Однако, как зачастую бывает с Брюсселем, в ЕС не всегда способны выдерживать до конца взятый курс. Евросоюз взялся за старое и предпринял шаги, которые могут вновь испортить отношения с Баку. Речь идет о "Повестке стратегического партнерства", который ЕС и Армения подписали 2 декабря. В этом документе имеются пункты, которые могут помешать мирному процессу на Южном Кавказе, а также искажаются процессы, которые имели место в регионе за последние годы. Своими действиями в ЕС портят отношения с Азербайджаном в ущерб себе. Кроме этого, в Баку хотят видеть от ЕС равную финансовую поддержку, оказываемую и Армении и Азербайджану. Сегодня в этом направлении имеется ощутимый перекос в пользу Армении и Азербайджан настаивает на необходимости устранения этого дисбаланса.

Таким образом, отношения между Азербайджаном и ЕС в 2025 году можно охарактеризовать как "два шага вперед, один – назад". Как будут развиваться события в следующем году, это больше вопрос к Брюсселю. В ЕС должны были давно понять, что конфронтация в отношениях с Азербайджаном ни к чему хорошему не приведет. Это касается не только союза в целом, но и отдельных его членов, например Франции и Нидерландов. Эти две страны в прежние годы вели агрессивную политику в отношении Азербайджана, всячески использовали двойные стандарты в оценке сепаратизма в нашей стране и в других регионах мира. Но действия Азербайджана и активный мирный процесс, инициированный Баку в регионе, вынудил Францию и Нидерланды изменить свою позицию. Что характерно, в 2025 году обе страны сменили послов в Баку, что дает некоторый оптимизм на изменение ими политики в отношении Азербайджана и отказа от двойных стандартов и неконструктивной позиции.

Азербайджан-Россия: похолодание

Отношения с Россией в 2025 году были омрачены кризисом, который начался в декабре 2024 года после того, как российские средства ПВО сбили в небе над Грозным гражданский самолет AZAL. В связи с трагическим инцидентом, повлекшим смерть 38 человек, Азербайджан потребовал от России выполнения мероприятий, предусмотренных международным правом: признания вины, наказания виновных, выплаты компенсаций. Однако, российская сторона повела себя не вполне адекватно, начав уклоняться от ответственности за инцидент и наказания виновных, а также затягивать с выплатой компенсаций.

Напряженность в двусторонних отношениях усилилась из-за действий российских силовиков, которые летом запустили "кампанию" арестов и давлений на руководителей азербайджанских диаспорских организаций и их близких родственников. Все эти действия сопровождались необоснованным насилием в отношении азербайджанцев и преподносились как якобы борьба с криминалом.

Российское руководство считает напряженность в отношениях с Азербайджаном неким "кризисом эмоций", но в реальности все гораздо серьезнее. Российская политика в регионе не меняется, не учитывает сегодняшние реалии. В Москве много говорят о том, что заинтересованы в выстраивании партнерских отношений с соседними странами. Однако, дальше слов дело не идет. В РФ по старинке в отношениях с соседями придерживаются политики "старшего брата", которому все должно сходить с рук. Но нынче времена другие и Москве нужно учитывать все это при выстраивании в будущем отношений с Баку.

Частично напряженность в двусторонних отношениях была снята после встречи президентов Азербайджана и РФ в начале октября в Душанбе. Владимир Путин на ней признал, что самолет AZAL под Грозным был подбит российскими ПВО. Президент России принес извинения и сказал, что российской стороне нужно еще немного времени для того, чтобы "выявить истинные причины" и "чтобы окончательно поставить точку". Кроме этого, российский президент на этой встрече пообещал президенту Азербайджана, что, все что "требуется в таких случаях трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц". Однако, вместо с того, чтобы выполнить эти обещания, мы видим обратное. Глава МИД Азербайджана на итоговой пресс-конференции заявил, что Следственный комитет России направил в Баку письмо, в котором указал о закрытии уголовного дела в связи с крушением азербайджанского самолета. Это решение вызвало в Баку недоумение и серьезные вопросы. Особенно после публикации 25 декабря, в годовщину крушения самолета, промежуточного сообщения министерства транспорта Казахстана, который еще раз подтверждает, что самолет AZAL был сбит в небе над Грозным. Получается, что российские власти идут на обострение напряженности в отношениях с Азербайджана и отказываются от выполнения своих международных обязательств.

Таким образом, пока преждевременно говорить о том, что кризис в отношениях двух стран преодолен. Развитие отношений в 2026 году во многом будет зависеть от действий и шагов, предпринимаемых Москвой.

Азербайджан-Великобритания: новые направления

Отношения Азербайджана с Великобританией в 2025 году динамично расширялись. К традиционным хорошим политическим и экономическим отношениям добавилось еще одно перспективное направление – оборонная промышленность. В октябре Великобритания с учетом завершения азербайджано-армянского конфликта заявила о снятии эмбарго на поставки вооружения в Азербайджан, стороны также подписали программу оборонного сотрудничества на 2026 года. Кроме этого, в декабре Баку посетил государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Вернон Коакер, который заявил, что у Лондона имеются амбициозные планы по сотрудничеству с Азербайджаном в сфере обороны. Теперь Лондон и Баку могут обсуждать, в каких направлениях работать вместе, какие технологии или оборудование Азербайджан может поставлять в Великобританию, а также какие виды оборонных систем Великобритания может предложить Азербайджану в соответствии с потребностями нашей страны. На встречах в Баку стороны обсуждали вопросы, связанные с Каспийским морем, включая защиту ключевых объектов национальной инфраструктуры. Развитие морских возможностей создает дополнительные условия для двустороннего сотрудничества.

Таким образом, отношения Баку и Лондона в 2025 году расширились за счет новых направлений сотрудничества и в 2026 году стороны продолжат укреплять их.

Азербайджан-Иран: позитивная динамика

Баку и Тегеран преодолели в 2025 году напряженность, которая имела место с января 2023 года после нападения на посольство Азербайджана в Иране. Нынешняя позитивная динамика в отношениях сформировалась благодаря теплым отношениям между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и его иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Иранский президент всегда подчеркивает, что является этническим азербайджанцем, цитирует стихи азербайджанских поэтов. Хорошие политические отношения между лидерами двух стран позволили запустить большое число экономических проектов, реализация которых придаст импульс двусторонним отношениям.

Таким образом, Баку и Тегеран в 2025 году смогли вывести двусторонние отношения на иной уровень. Не все силы внутри Ирана устраивают такие отношения с Азербайджаном. Остается надеется, что попытки этих сил испортить отношения между Азербайджаном и Ираном не увенчаются успехом, и Тегеран в отношениях с Баку будет придерживаться прагматизма.

В заключение

Анализируя вышеперечисленное, можно сделать следующий вывод – Азербайджан в 2025 году добился значительных успехов по всему спектру внешней политики. С двумя ведущими глобальными центрами – США и Китаем – отношения вышли на уровень стратегического партнерства; были полностью нивелированы попытки отдельных стран нанести ущерб национальным интересам Азербайджана; удалось добиться нормализации отношений с рядом стран, в отношениях с которыми имелась напряженность в прежние годы; укрепились отношения со странами тюркского мира и Центральной Азии.

Таким образом, внешнеполитический курс, проводимый под руководством Президента Ильхама Алиева, укрепил в 2025 году позиции Азербайджана, как независимого и самодостаточного государства, равноправного участника международных отношений. Азербайджан превратился в ключевого партнера для многих стран и это можно считать главным результатом внешней политики страны в 2025 году.

Аналитическая служба Report