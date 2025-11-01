Tramp Ağ Evdə Əhməd Əl Şaraa ilə görüşəcək
- 01 noyabr, 2025
- 22:50
Noyabrın 10-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Suriyanın keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı qəbul edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barrak "Axios"un müxbirlərinə bildirib.
Məlumata görə, Əl-Şaraanın Vaşinqtona səfəri zamanı Suriyanın İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizə aparan ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulması ilə bağlı sənədlər imzalayacağı gözlənilir.
Xəbərdə bunun Suriya prezidentinin Ağ Evə ilk səfəri olacağı vurğulanır.
Barrak aydınlaşdırıb ki, Əhməd Əl Şaraanın Trampla görüşündən sonra Suriya və İsrail arasında danışıqların növbəti mərhələsinin baş tutacağı gözlənilir.
