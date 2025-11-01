İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Tramp Ağ Evdə Əhməd Əl Şaraa ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 01 noyabr, 2025
    • 22:50
    Tramp Ağ Evdə Əhməd Əl Şaraa ilə görüşəcək

    Noyabrın 10-da ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Suriyanın keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı qəbul edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barrak "Axios"un müxbirlərinə bildirib.

    Məlumata görə, Əl-Şaraanın Vaşinqtona səfəri zamanı Suriyanın İŞİD terror qruplaşması ilə mübarizə aparan ABŞ-nin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulması ilə bağlı sənədlər imzalayacağı gözlənilir.

    Xəbərdə bunun Suriya prezidentinin Ağ Evə ilk səfəri olacağı vurğulanır.

    Barrak aydınlaşdırıb ki, Əhməd Əl Şaraanın Trampla görüşündən sonra Suriya və İsrail arasında danışıqların növbəti mərhələsinin baş tutacağı gözlənilir.

    ABŞ Suriya Ağ Ev İŞİD
    Трамп 10 ноября примет в Белом доме аш-Шараа

    Son xəbərlər

    23:23

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: 1937-ci il repressiyaları və irəvanlı ziyalıların faciəsi

    Daxili siyasət
    23:15

    Rusiya ordusu yenidən Ukraynaya hücumu edib, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    22:50

    Tramp Ağ Evdə Əhməd Əl Şaraa ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    22:32
    Foto

    "Art Weekend" çərçivəsində "Nəfəs – söz və səsin vəhdəti" adlı növbəti layihənin təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:27

    Litva hava qaçaqmalçılığı ilə mübarizəyə könüllü strukturlar cəlb edəcək

    Digər ölkələr
    22:11

    Tramp Ali Məhkəmənin iclasında iştirak edən ilk ABŞ lideri ola bilər

    Digər ölkələr
    21:48

    Trampın nümayəndəsi: Türkiyə ilə İsrail arasında müharibə olmayacaq

    Region
    21:47

    Maka Boçorişvili: "Avronest" gürcü xalqına istiqamət göstərə bilməz

    Region
    21:41

    ABŞ-nin Türkiyədəki səfiri: Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə qədər əməkdaşlıq görəcəksiniz

    Region
    Bütün Xəbər Lenti