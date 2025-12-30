İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:56
    Bakı Gəmiqayırma Zavodu AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİV

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-dən (AZAL) 5 milyon ABŞ dolları faizsiz borc alıb.

    "Report" xəbər verir ki, tərəflər arasında bununla bağlı müqavilə dekabrın 8-də imzalanıb.

    Müqaviləyə əsasən, borc dekabrın 15-də verilib və 31 yanvar 2028-ci ilə qədər tam şəkildə qaytarılmalıdır.

    Xatırladaq ki, hər iki müəssisə Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) nəzarətindədir və borcun verilməsi onların əlaqəli tərəflər olması çərçivəsində baş tutub.

    "Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ

