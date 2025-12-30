"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİV
İnfrastruktur
- 30 dekabr, 2025
- 16:56
"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-dən (AZAL) 5 milyon ABŞ dolları faizsiz borc alıb.
"Report" xəbər verir ki, tərəflər arasında bununla bağlı müqavilə dekabrın 8-də imzalanıb.
Müqaviləyə əsasən, borc dekabrın 15-də verilib və 31 yanvar 2028-ci ilə qədər tam şəkildə qaytarılmalıdır.
Xatırladaq ki, hər iki müəssisə Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) nəzarətindədir və borcun verilməsi onların əlaqəli tərəflər olması çərçivəsində baş tutub.
Son xəbərlər
17:08
AZAL "Airbus A321-200NX tipli" 3 hava gəmisini icarəyə götürübİnfrastruktur
17:04
Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıbHadisə
17:04
AZAL dövlət bankında depozit yerləşdiribMaliyyə
17:01
AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıbBiznes
16:57
Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar varRegion
16:56
"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİVİnfrastruktur
16:54
"Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 3 %-ə yaxın artıbSənaye
16:54
Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdırXarici siyasət
16:51
Foto