"Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ

ООО "Бакинский судостроительный завод" получило от ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) беспроцентный заем в размере $5 млн.

Как сообщает Report, соответствующий договор был подписан между сторонами 8 декабря.

Согласно договору, заем был предоставлен 15 декабря и должен быть полностью возвращен до 31 января 2028 года.

Бакинский судостроительный завод был основан в 2011 году для предоставления услуг по судостроению и ремонту судов для морской и шельфовой промышленности Каспийского региона. Завод специализируется на проектировании и строительстве торговых судов, пассажирских судов, буксиров, паромов и т. д.