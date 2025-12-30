Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бакинский судостроительный завод получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ

    ООО "Бакинский судостроительный завод" получило от ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) беспроцентный заем в размере $5 млн.

    Как сообщает Report, соответствующий договор был подписан между сторонами 8 декабря.

    Согласно договору, заем был предоставлен 15 декабря и должен быть полностью возвращен до 31 января 2028 года.

    Бакинский судостроительный завод был основан в 2011 году для предоставления услуг по судостроению и ремонту судов для морской и шельфовой промышленности Каспийского региона. Завод специализируется на проектировании и строительстве торговых судов, пассажирских судов, буксиров, паромов и т. д.

    Лента новостей