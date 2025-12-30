"Бакинский судостроительный завод" получил от AZAL беспроцентный заем в $5 млн - ЭКСКЛЮЗИВ
30 декабря, 2025
17:06
ООО "Бакинский судостроительный завод" получило от ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) беспроцентный заем в размере $5 млн.
Как сообщает Report, соответствующий договор был подписан между сторонами 8 декабря.
Согласно договору, заем был предоставлен 15 декабря и должен быть полностью возвращен до 31 января 2028 года.
Бакинский судостроительный завод был основан в 2011 году для предоставления услуг по судостроению и ремонту судов для морской и шельфовой промышленности Каспийского региона. Завод специализируется на проектировании и строительстве торговых судов, пассажирских судов, буксиров, паромов и т. д.
