    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb

    Biznes
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:01
    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) törəmə müəssisəsini Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən Ələt Azad İqtisadi Zonasında qeydiyyatdan keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, yeni şirkət "Azəraeronaviqasiya Afezco" adlanır.

    Törəmə müəssisə bu il fevralın 25-də yaradılıb və tamamilə dövlət mülkiyyətindədir.

    Azərbaycan Hava Yolları Azəraeronaviqasiya Afezco Ələt Azad İqtisadi Zonası
    AZAL создал предприятие в СЭЗ Алят
    AZAL registers new subsidiary in Alat Free Economic Zone

