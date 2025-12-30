AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb
- 30 dekabr, 2025
- 17:01
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) törəmə müəssisəsini Bakının Qaradağ rayonunda yerləşən Ələt Azad İqtisadi Zonasında qeydiyyatdan keçirib.
"Report" xəbər verir ki, yeni şirkət "Azəraeronaviqasiya Afezco" adlanır.
Törəmə müəssisə bu il fevralın 25-də yaradılıb və tamamilə dövlət mülkiyyətindədir.
