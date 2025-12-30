Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Бизнес
    • 30 декабря, 2025
    • 17:23
    AZAL создал предприятие в СЭЗ Алят

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) зарегистрировало свое дочернее предприятие в свободной экономической зоне Алят, расположенной в Гарадагском районе Баку.

    Как сообщает Report, новая компания называется "Азераэронавигация Afezco".

    Дочернее предприятие было создано 25 февраля 2025 года и полностью находится в государственной собственности.

    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb
    AZAL registers new subsidiary in Alat Free Economic Zone

