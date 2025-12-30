AZAL создал предприятие в СЭЗ Алят
- 30 декабря, 2025
- 17:23
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) зарегистрировало свое дочернее предприятие в свободной экономической зоне Алят, расположенной в Гарадагском районе Баку.
Как сообщает Report, новая компания называется "Азераэронавигация Afezco".
Дочернее предприятие было создано 25 февраля 2025 года и полностью находится в государственной собственности.
