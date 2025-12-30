İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il Brüsseldə qeyd olunub

    Xarici siyasət
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:46
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il Brüsseldə qeyd olunub

    Brüsseldəki Azərbaycan evində Belçikanın müxtəlif şəhərlərində yaşayan azərbaycanlı ailələrin uşaqları üçün bayram tədbiri keçirilib.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, mərasim Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə təşkil olunub və valideynləri ilə birlikdə Belçikanın paytaxtına gələn təxminən 50 gənc soydaşımızı bir araya gətirib.

    Tədbir Azərbaycanın Dövlət Himninin oxunması ilə başlayıb və bu, iştirakçıların mədəni köklərini simvolik şəkildə xatırlamasına səbəb olub. Azərbaycanın Belçika və Lüksemburqdakı səfirliyinin birinci katibi Emin Rüstəmov toplaşanlara və təşkilatçılara təşəkkürünü bildirib və bu cür tədbirlərin xaricdəki Azərbaycan icmasının inkişafı və konsolidasiyası üçün əhəmiyyətini vurğulayıb.

    O, həmçinin xaricdə yaşayan həmvətənlərə dövlət dəstəyi və Brüsseldəki Azərbaycan Evinin Belçikada yaşayan azərbaycanlılar üçün müntəzəm görüşlər və tədbirlərin təşkili imkanları haqqında danışıb.

    В Брюсселе отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
    World Azerbaijanis Solidarity Day, New Year celebrated in Brussels

