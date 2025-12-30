Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Брюсселе отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

    Внешняя политика
    • 30 декабря, 2025
    • 16:15
    В Брюсселе отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

    В Азербайджанском доме в Брюсселе состоялось праздничное мероприятие для детей из азербайджанских семей, проживающих в различных городах Бельгии.

    Как сообщает европейское бюро Report, торжество было приурочено к Дню солидарности азербайджанцев мира и наступающему Новому году, объединив около 50 юных соотечественников, прибывших в столицу Бельгии вместе с родителями.

    Официальная часть празднества началась с торжественного исполнения Государственного гимна Азербайджана, что стало символическим напоминанием о культурных корнях присутствующих. С приветственным словом к собравшимся обратился первый секретарь посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Эмин Рустамов, который выразил благодарность организаторам и подчеркнул значимость подобных мероприятий для развития и консолидации азербайджанской общины за рубежом.

    Он также рассказал о государственной поддержке соотечественников, проживающих за рубежом и о возможностях Азербайджанского дома в Брюсселе для организации регулярных встреч и мероприятий для проживающих в Бельгии азербайджанцев.

    Председатель Ассоциации BUTAM Ясемен Аббаси в своей речи призвала представителей диаспоры к более активному участию в общественной жизни и будущих проектах организации.

    По словам основателя и руководителя интернет-радио RadiOcto Руфата Абасова, совместные проекты азербайджанской диаспоры очень важны для ее единства и укрепления. Он также вручил благодарственные письма ведущим различных программ, вещающих на азербайджанском, французском, нидерландском языках.

    Для маленьких гостей была подготовлена музыкально-художественная программа с участием героев азербайджанских народных сказок и Деда Мороза, который вручил им подарки. Дети принимали активное участие в празднике, читали стихи и исполняли национальные танцы и песни на азербайджанском языке.

    Празднество было организовано при поддержке посольства Азербайджана и совместными усилиями Ассоциации азербайджанской культуры BUTAM, интернет-радио RadiOcto и Азербайджанского дома в Брюсселе.

    День солидарности азербайджанцев мира Новый год Брюссель Азербайджанский дом Бельгия диаспора
    Фото
    Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il Brüsseldə qeyd olunub
    Фото
    World Azerbaijanis Solidarity Day, New Year celebrated in Brussels

    Лента новостей