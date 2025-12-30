В Брюсселе отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год

В Азербайджанском доме в Брюсселе состоялось праздничное мероприятие для детей из азербайджанских семей, проживающих в различных городах Бельгии.

Как сообщает европейское бюро Report, торжество было приурочено к Дню солидарности азербайджанцев мира и наступающему Новому году, объединив около 50 юных соотечественников, прибывших в столицу Бельгии вместе с родителями.

Официальная часть празднества началась с торжественного исполнения Государственного гимна Азербайджана, что стало символическим напоминанием о культурных корнях присутствующих. С приветственным словом к собравшимся обратился первый секретарь посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Эмин Рустамов, который выразил благодарность организаторам и подчеркнул значимость подобных мероприятий для развития и консолидации азербайджанской общины за рубежом.

Он также рассказал о государственной поддержке соотечественников, проживающих за рубежом и о возможностях Азербайджанского дома в Брюсселе для организации регулярных встреч и мероприятий для проживающих в Бельгии азербайджанцев.

Председатель Ассоциации BUTAM Ясемен Аббаси в своей речи призвала представителей диаспоры к более активному участию в общественной жизни и будущих проектах организации.

По словам основателя и руководителя интернет-радио RadiOcto Руфата Абасова, совместные проекты азербайджанской диаспоры очень важны для ее единства и укрепления. Он также вручил благодарственные письма ведущим различных программ, вещающих на азербайджанском, французском, нидерландском языках.

Для маленьких гостей была подготовлена музыкально-художественная программа с участием героев азербайджанских народных сказок и Деда Мороза, который вручил им подарки. Дети принимали активное участие в празднике, читали стихи и исполняли национальные танцы и песни на азербайджанском языке.

Празднество было организовано при поддержке посольства Азербайджана и совместными усилиями Ассоциации азербайджанской культуры BUTAM, интернет-радио RadiOcto и Азербайджанского дома в Брюсселе.