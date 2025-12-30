İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazlarına 331 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 16:43
    Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazlarına 331 investor maraq göstərib

    Bu gün "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin 30 milyon ABŞ dolları dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilib.

    Bu barədə "Report"a BFB-dən bildirilib.

    Məlumata görə, hər birinin nominal dəyəri 100 ABŞ dolları olan 300 000 ədəd istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirilib. İstiqrazlara 331 investor 30 milyon dollarlıq 380 sifariş təqdim edib. Son nəticədə yerləşdirmə tam baş tutub.

    Qiymətli kağızlar 5 il tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 7 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir.

    Emitentin tədavül müddətində qiymətli kağızları geri alması nəzərdə tutulmayıb.

    Bakı Fond Birjası "Azərbaycan Dəmir Yolları" istiqraz
    К облигациям АЖД проявил интерес 331 инвестор

    Son xəbərlər

    17:08

    AZAL "Airbus A321-200NX tipli" 3 hava gəmisini icarəyə götürüb

    İnfrastruktur
    17:04

    Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:04

    AZAL dövlət bankında depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    17:01

    AZAL Ələt Azad İqtisadi Zonasında müəssisə yaradıb

    Biznes
    16:57

    Ukrayna ordusu Rusiya ərazisinə PUA-larla hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Region
    16:56

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" AZAL-dan 5 milyon dollar faizsiz borc alıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    16:54

    "Azəralüminium"un ixrac gəlirləri 3 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    16:54

    Səfir: Misir SOCAR-ın investisiyalarını qəbul etməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    16:51
    Foto

    Ədliyyə Nazirliyi hakimlərin hazırlığının artırılması məqsədilə təlimlər keçirib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti