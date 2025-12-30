К облигациям АЖД проявил интерес 331 инвестор

Сегодня на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению процентных, необеспеченных, бездокументарных, именных облигаций "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) на сумму $30 млн.

Как сообщили Report в БФБ, 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью $100 каждая размещены методом публичного предложения.

331 инвестор подал 380 заявок. В итоге размещен весь объем облигаций, выставленных на аукцион.

Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет, а годовая доходность - 7%. Купонная выплата будет осуществляться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступила инвестиционная компания ABB-Invest.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.