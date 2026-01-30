Зеленский заявил, что РФ перешла с атак на энергетику на удары по логистике

Россия переориентировалась с ударов по украинской энергетике на атаки по логистике.

Как передает Report, об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что в течение дня РФ почти не наносила ударов по украинской энергетике.

"Во всех наших областях с ночи пятницы действительно не было ударов по энергетическим объектам. Почти не было. За исключением Донецкой области, где был один удар по газовой инфраструктуре, удар авиабомбами", – сказал Зеленский.

Однако, по его словам, были удары по логистике – в частности, был поражен вагон-электростанция "Укрзалізниці". Также Зеленский сказал, что в течение всего дня продолжались обычные атаки дронами и авиабомбами.

"Американская сторона говорила о воздержании от ударов по энергетике в течение недели, и отсчет начался в ночь на сегодня. <...> Украина готова зеркально воздерживаться от ударов, и сегодня мы не наносили ударов по российским энергетическим объектам", – добавил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина воздержаться до 1 февраля от ударов по Киеву "с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", при этом сам Трамп говорил о "Киеве и других городах Украины".

Песков, однако, не сообщил, что ответили в Москве на предложение Трампа. "Мне нечего добавить к уже сказанному", - резюмировал он.