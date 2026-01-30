Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Черногории в области туризма

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 21:45
    Министр туризма Черногории Симонида Кордич и посол Азербайджана в этой стране Камиль Хасыев обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

    Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе черногорского ведомства.

    В ходе встречи стороны подчеркнули, что Черногория и Азербайджан сохраняют дружественные отношения, и для увеличения туристического потока между двумя странами есть большие возможности.

    С. Кордич сообщила послу Азербайджана, что в прошлом году количество азербайджанских туристов, посетивших Черногорию, увеличилось на 54%, что подтверждает растущий интерес к стране среди азербайджанских туристов.

    Она также напомнила, что на Инвестиционном форуме в Баку встретилась с председателем Госагентства по туризму Фуадом Нагиевым и министром экономики Микаилом Джаббаровым, а также с представителями деловых кругов и потенциальными инвесторами.

    "Азербайджан инвестировал Черногорию более 800 миллионов евро. Учитывая инвестиционный потенциал и успешное сотрудничество до настоящего времени, мы верим, что инвестиции будут продолжаться", - приводит ведомство слова министра.

    Черногория Азербайджан туризм сотрудничество
    Monteneqronun turizm naziri: İnanırıq ki, Azərbaycanın investisiyaları davam edəcək
