Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Черногории в области туризма

Министр туризма Черногории Симонида Кордич и посол Азербайджана в этой стране Камиль Хасыев обсудили возможности укрепления двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Как передает балканское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе черногорского ведомства.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что Черногория и Азербайджан сохраняют дружественные отношения, и для увеличения туристического потока между двумя странами есть большие возможности.

С. Кордич сообщила послу Азербайджана, что в прошлом году количество азербайджанских туристов, посетивших Черногорию, увеличилось на 54%, что подтверждает растущий интерес к стране среди азербайджанских туристов.

Она также напомнила, что на Инвестиционном форуме в Баку встретилась с председателем Госагентства по туризму Фуадом Нагиевым и министром экономики Микаилом Джаббаровым, а также с представителями деловых кругов и потенциальными инвесторами.

"Азербайджан инвестировал Черногорию более 800 миллионов евро. Учитывая инвестиционный потенциал и успешное сотрудничество до настоящего времени, мы верим, что инвестиции будут продолжаться", - приводит ведомство слова министра.